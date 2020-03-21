رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعديل صيغة الآذان بعد قرار الأوقاف بغلق جميع المساجد على مستوى محافظات مصر

السبت 21/مارس/2020 - 03:00 م
الآذان
الآذان
محمد عبدالعزيز
طباعة
قامت وزارة الأوقاف بتعديل صيغة الآذان عقب قرار غلق جميع مساجد محافظات مصر وعدم إقامة الصلوات جماعة، مع الاكتفاء برفع الاذان في المساجد دون الزوايا التي تكثر في القرى خاصة، وقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد في ربوع الجمهورية.

وكشفت الأوقاف عن سبب منع إقامة الصلاة في مساجد مصر مستدلة على المصلحة الشرعية والوطنية والحفاظ على المواطنين كونها باب رئيسي من تعاليم الدين الإسلامي واهتماماً بصحة المواطنين بناءا على ما أقرته وزارة الصحة المصرية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

ونشرت وزارة الأوقاف في بيانها صيغة الآذان الجديدة ليتعرف عليها جميع المؤذنين في ربوع مساجد مصر وتنفيذه بعد قرار منع وغلق المساجد لمدة أسبوعين.

صيغة الآذان الجديدة


اللهُ أكبر , اللهُ أكبر  . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر
أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله
ألا صلوا في بيوتكم 
ألا صلوا في رحالكم 
الله أكبر  الله أكبر 
لا إله إلا الله 

إجراءات الحكومة لعدم تفشي فيروس كورونا


وقالت الوزارة أن فيروس كورونا المستجد يهدد خطورة كبيرة على حياة المواطنين والبشرية أجمع حول العالم ، ومن دورها قررت إيقاف صلاة الجماعة وغلق المساجد مع الزوايا ابتاداء من اليوم ولمدة 14 يوم مقبلة.

تابع أيضاً:

وتحرص الحكومة المصرية على بذل كل الجهد لجماية المواطن من خطر تفشي فيروس طورنا "كوفيد 19" واتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية لتقليل عملية أضراره، حيث قامت بفرض الحجر المنزلي لمدة 14 يوم وغلق جميع المحال التجارية عدا الصيدليات ومحلات البقالة من الساعة السابعة ليلاً وحتى السادسة صباحاً.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأزهر يوقف صلاة الجماعة والجمعة لمدة أسبوعين للوقاية من كورونا

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

الكنيسة توقف القداسات وتدعو لاتباع الإجراءات الاحترازية

المصرية لتجارة الأدوية: سحب العقار المعالج لـ «كورونا» وإيداعه بوزارة الصحة كدواء استراتيجي

الصور

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

الأكثر قراءة

رسميًا.. الأوقاف توقف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد وتعدّل صيغة الأذان

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

8 قرارات عاجلة من «الأعلى للجامعات» بخصوص امتحانات الطلاب

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

منوعات

كلمات لعيد الام 2020 قصيرة happy mothers day

أغرب عملية سرقة في بريطانيا

حارس برشلونة: مشغول بالتدريبات طوال فترة الحجر الصحى

«لا يعرفن المستحيل».. «الدستور» تحاور الأمهات المثاليات

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
بسنت حسن
إرهاب الكورونا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد العروسى... تميز بالإقدام وحُسن السياسة
المزيد

الثقافة

«أكبر من عشق».. حتى تستطيع أن تكون «أنت»

الناشرين المصريين يطلق مبادرة «خليك فى البيت مع خير جليس»

«عُمان وقضايا الإنسان» يسلط الضوء على أدب الشاعرة الموسوي

«جريمة في مسرح القباني» رواية جديدة للسوري باسم سليمان