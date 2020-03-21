تعديل صيغة الآذان بعد قرار الأوقاف بغلق جميع المساجد على مستوى محافظات مصر

قامت وزارة الأوقاف بتعديل صيغة الآذان عقب قرار غلق جميع مساجد محافظات مصر وعدم إقامة الصلوات جماعة، مع الاكتفاء برفع الاذان في المساجد دون الزوايا التي تكثر في القرى خاصة، وقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد في ربوع الجمهورية.





وكشفت الأوقاف عن سبب منع إقامة الصلاة في مساجد مصر مستدلة على المصلحة الشرعية والوطنية والحفاظ على المواطنين كونها باب رئيسي من تعاليم الدين الإسلامي واهتماماً بصحة المواطنين بناءا على ما أقرته وزارة الصحة المصرية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.





ونشرت وزارة الأوقاف في بيانها صيغة الآذان الجديدة ليتعرف عليها جميع المؤذنين في ربوع مساجد مصر وتنفيذه بعد قرار منع وغلق المساجد لمدة أسبوعين.





صيغة الآذان الجديدة





اللهُ أكبر , اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله

ألا صلوا في بيوتكم

ألا صلوا في رحالكم

الله أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله





إجراءات الحكومة لعدم تفشي فيروس كورونا





وقالت الوزارة أن فيروس كورونا المستجد يهدد خطورة كبيرة على حياة المواطنين والبشرية أجمع حول العالم ، ومن دورها قررت إيقاف صلاة الجماعة وغلق المساجد مع الزوايا ابتاداء من اليوم ولمدة 14 يوم مقبلة.





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