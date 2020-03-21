رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

5 بدائل لهدايا عيد الأم في زمن كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 01:56 م
عيد الأم
عيد الأم
نور أيمن
طباعة
تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في إفساد الاحتفال بعيد الأم، الذي يحل اليوم، لذا نقدم اقتراحات أخرى للاحتفال بحسب صحيفة "الاندبندت" البريطانية.

١- إرسال باقة زهور
في ظل انعزال الافراد يمكن تقديم شيء للام في عيدها، مثل باقة زهور على المنزل، أو مجموعة من الشوكولاته التي تفضلها عن طريق البريد السريع.

٢- تخصيص وقت للدردشة على الفيديو
أصبحت الهواتف المحمولة تقرب الأشخاص حتى وإن كانوا في دول مختلفة بخاصية المكالمات المرئية المستخدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل دوو، فايبر، فيس مكالمات، اتس آب، وتعد هذه البرامج الاكثر قدرة على التواصل مع الام واسعادها.

٣-منشور على فيسبوك
يمكن للكلمات ان تسعد قلوب الامهات إذا كان مكتوبا بشكل خاص، كما أن هناك بطاقات معايدة يتم تحميلها وتوجه لوالدتك على صفحتها الخاصة بفيس بوك.

٤- تصوير مقطع فيديو
بعد قرار الحجر الصحي والتخفيف من الزيارات يمكن تقديم الهدية للأمهات في شكل مقطع فيديو مسجل في جو احتفالي، ويمكن ايضا تركيب مجموعة من الصور لها على إحدي الاغنيات.

٥- تبرع باسمها
تفرح الامهات بالتقديم المساعدة للأخرين، وفي ظل عدم التواصل بين بعض الاهالي لانتشار وباء كورونا، لذلك يمكنك إنفاق النقود التي كان المفروض صرفها على والدتك في عيد الأم، لجمعية خيرية، أو لأشخاص محتاجين، مايجعلها مقدرة لك بهذا الفعل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا.. الأوقاف توقف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد وتعلن صيغة الأذان

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

الأزهر يوقف صلاة الجماعة والجمعة لمدة أسبوعين للوقاية من كورونا

تفاصيل عروض الأهلى لتعويض حسام عاشور عن قرار الاعتزال

الصور

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

الأكثر قراءة

رسميًا.. الأوقاف توقف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد وتعلن صيغة الأذان

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

الكنيسة توقف القداسات وتدعو لاتباع الإجراءات الاحترازية

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

منوعات

اكتشاف أطلال مساكن يعود تاريخها إلى 5500 عام في الصين

لتجنب كورونا.. خدمة جديدة لرؤية متاحف روسيا من المنزل

خبر سار.. اختبار عقار للقطط لعلاج كورونا

كورونا يرفع شعبية ماكرون في فرنسا

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
بسنت حسن
إرهاب الكورونا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد العروسى... تميز بالإقدام وحُسن السياسة
المزيد

الثقافة

«عُمان وقضايا الإنسان» يسلط الضوء على أدب الشاعرة الموسوي

«جريمة في مسرح القباني» رواية جديدة للسوري باسم سليمان

شريف عابدين يدعو لتفعيل دور السرد في مواجهة وباء كورونا

1 أبريل.. آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة بمسابقة «تراثي 5»