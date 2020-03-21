5 بدائل لهدايا عيد الأم في زمن كورونا

١- إرسال باقة زهور



٢- تخصيص وقت للدردشة على الفيديو



٣-منشور على فيسبوك



٤- تصوير مقطع فيديو



٥- تبرع باسمها



تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في إفساد الاحتفال بعيد الأم، الذي يحل اليوم، لذا نقدم اقتراحات أخرى للاحتفال بحسب صحيفة "الاندبندت" البريطانية.في ظل انعزال الافراد يمكن تقديم شيء للام في عيدها، مثل باقة زهور على المنزل، أو مجموعة من الشوكولاته التي تفضلها عن طريق البريد السريع.أصبحت الهواتف المحمولة تقرب الأشخاص حتى وإن كانوا في دول مختلفة بخاصية المكالمات المرئية المستخدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل دوو، فايبر، فيس مكالمات، اتس آب، وتعد هذه البرامج الاكثر قدرة على التواصل مع الام واسعادها.يمكن للكلمات ان تسعد قلوب الامهات إذا كان مكتوبا بشكل خاص، كما أن هناك بطاقات معايدة يتم تحميلها وتوجه لوالدتك على صفحتها الخاصة بفيس بوك.بعد قرار الحجر الصحي والتخفيف من الزيارات يمكن تقديم الهدية للأمهات في شكل مقطع فيديو مسجل في جو احتفالي، ويمكن ايضا تركيب مجموعة من الصور لها على إحدي الاغنيات.تفرح الامهات بالتقديم المساعدة للأخرين، وفي ظل عدم التواصل بين بعض الاهالي لانتشار وباء كورونا، لذلك يمكنك إنفاق النقود التي كان المفروض صرفها على والدتك في عيد الأم، لجمعية خيرية، أو لأشخاص محتاجين، مايجعلها مقدرة لك بهذا الفعل.