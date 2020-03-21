600 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى يوم واحد ببلجيكا

أعلنت بلجيكا، اليوم السبت، عن تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وكانت أعلنت بلجيكا، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى 2000 حالة، بحسب ما نقلته فضائية "العربية عاجل".وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية، في سياق تقريرها اليومي، الذي أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، أن عدد الوفيات الناجمة عن الوباء وصل إلى عشر حالات، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد أن كان العدد المعروف، أمس، لا يتجاوز خمس حالات.وفي سياق متصل، قرر بعض البلديات الواقعة شمال بلجيكا على الحدود مع فرنسا إغلاق المداخل المؤدية لأراضيه كإجراء وقائي.