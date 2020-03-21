حجز 2 أحرزا أجهزة إلكترونية محظور تداولها

أمرت نيابة عابدين، بحجز شخصين على ذمة تحريات المباحث، لحيازتهما أجهزة إلكترونية مجهولة المصدر، وذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم حيازة أجهزة مجهولة المصدر.البداية كانت أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث قسم المصنفات الفنية، بحملة تفتيشية بدائرة قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، وتمكنت من ضبط مدير وشريك بشركة- كائنة بدائرة القسم، لحيازته أجهزة تكنولوجية محظور تداولها بقصد الاتجار دون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة لأحكام القانون.وعُثر بداخل مقر الشركة على (13 ساعة يد مجهزة للاتصال بالإنترنت بواسطة شريحة هاتف ومزودة بخاصية GPS ومزودة بها كاميرا - 10 كاميرات صغيرة الحجم)، وجميعها مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالبلاد، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.