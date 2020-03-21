محافظ جنوب سيناء يهنئ السيسي والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

بعث خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبـة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.وقال محافظ جنوب سيناء في البرقية:"بالأصالة عن نفسي وعن مواطني جنوب سيناء، ابعث بأسمى آيات التهاني بمناسبة الذكرى العطرة ذكرى الإسراء والمعراج، وكل عام ومصر وشعبها وسيادتكم بخير وسلامة".كما هنأ فودة الأمة الإسلامية عامة وأهالي جنوب سيناء خاصة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج للعام الهجري 1441هـ، تلك المعجزة الكبرى الفريدة التي اختص بها الله نبيه محمد صلي الله عليه وسلم، داعيا من الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية ومصر بالخير والصحة، ومتمنيا الصحة والسعادة لجميع أهالي مصر، وأن تزول الغمة ويرفع البلاء سريعا وتمر الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد بسلام.