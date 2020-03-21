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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

ارحمنا يالله.. البابا تواضروس يوجه رساله يومية للأقباط

السبت 21/مارس/2020 - 08:56 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس-تريزة شنودة
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يوجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة يومية عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعنوان "كيرياليسون.. ارحمنا يالله".

واتخذت عددا من الكنائس بمصر والعالم إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ وكانت على رأس هذه الإجراءات تأجيل أنشطتها واجتماعاتها لمدة أسبوعين وذلك تزامنا مع مواجهة الدولة للفيروس.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تعليق الأنشطة الخاصة بها بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الارثوذكسية في بيان له: "تضامنًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بالقرارات التالية لمدة أسبوعين ومنها تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة؛ بالإضافة إلى تعليق جميع الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات – مراكز التأهيل – الرحلات)".
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