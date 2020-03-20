حقيقة استمرار فعاليات المعارض بنادي الزهور فرع مدينة نصر

أعلنت شيرين محمد عضو مجلس أدارة في نادي الزهره فرع مدينه نصر، اليوم الجمعة، إيقاف جميع فعاليات المعارض، كما عطلت كافة الأنشطة التي تلزم تجمعات بما فيها الأنشطة الرياضة والمعارض والحفلات الترفيهية.وإضافة "شيرين" في تصريحات لـ"لدستور"، أن ذلك يأتي تماشيا مع قرارات الدولة ورئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفي مدبولي، التي شدد خلالها على إيقاف كافه الأنشطة الرياضية والتجمعات.وياتي ذلك ردا على ما روجت له بعض الشركات المتخصص في صناعة أواني الطهي والألمونيوم، التي أعلنت أنها ستعرض منتجاتها في معرض "إيجي كوشينا"، الذي كان من المقرر افتتاح فعالياته من 19 إلى 22 من مارس الحالي، بنادي الزهور بفرع مدينة نصر.