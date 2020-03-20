تقرير يكشف إيجابيات كورونا على العالم (فيديو)

عرضت قناة «روسيا اليوم»، تقريرًا مصورًا، عن الأثر الإيجابي على الكرة الأرضية من تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا.وقال التقرير، إنه بعد تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميًا فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم، انخفض النشاط البشري إلى حد كبير وأدي ذلك إلى تجدد ملحوظ وسريع في الحياة الطبيعية.وأضاف التقرير أن الانخفاض الملحوظة للسياح في البندقية بدولة إيطاليا سمح بعودة الأسماك إلى القنوات المائية هناك، لافتا إلى أن الحجر الصحي لملايين السكان قلص بشكل كبير انبعاث الكربون.وأوضح التقرير، أنه في الصين الشهر الماضي انخفضت نسبة ثاني أكسيد الكربون بمعدل 25%، بسبب التراجع الكبير في استخدام المواصلات، وتحول باريس لدولة أشباح بسبب كورونا تسبب في جعل الهواء أكثر نقاء.