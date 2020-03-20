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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تقرير يكشف إيجابيات كورونا على العالم (فيديو)

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:02 م
كورونا
كورونا
رباب الأهواني
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عرضت قناة «روسيا اليوم»، تقريرًا مصورًا، عن الأثر الإيجابي على الكرة الأرضية من تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا.

وقال التقرير، إنه بعد تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميًا فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم، انخفض النشاط البشري إلى حد كبير وأدي ذلك إلى تجدد ملحوظ وسريع في الحياة الطبيعية.

وأضاف التقرير أن الانخفاض الملحوظة للسياح في البندقية بدولة إيطاليا سمح بعودة الأسماك إلى القنوات المائية هناك، لافتا إلى أن الحجر الصحي لملايين السكان قلص بشكل كبير انبعاث الكربون.

وأوضح التقرير، أنه في الصين الشهر الماضي انخفضت نسبة ثاني أكسيد الكربون بمعدل 25%، بسبب التراجع الكبير في استخدام المواصلات، وتحول باريس لدولة أشباح بسبب كورونا تسبب في جعل الهواء أكثر نقاء.

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