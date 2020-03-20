محمود سعد: «ما تروحش لأمك» (فيديو)

علق الإعلامي محمود سعد، على حلول مناسبة عيد الأم بالتزامن مع الأزمة المتمثلة في فيروس كورونا قائلًا: "لم أكن أصدق بعد كل هذا المشوار المهني أن أقول للناس احترس قبل أن تزور أمك".وأضاف سعد ببرنامج "باب الخلق" المذاع على فضائية "النهار": "جه اليوم اللى أقولك ما تروحش لأمك أو روح لكن ما تسلمش وما تحضنش.. غدا عيد الأم وكل أم وهي طيبة، لكن الأعمار الكبيرة مرشحة بشكل كبير وعرضه أكثر للإصابة بالمرض".وتابع أن الصين نفذت إجراءات كبيرة للوقاية من الفيروس، وفى مصر هناك منظومة ذكية تتعامل مع الموقف منذ وقت مبكر ولم نتأخر كثيرًا.