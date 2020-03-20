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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الهجرة»: أجرينا تحليل كورونا لـ1700 طالب عائد من السودان

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:22 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
أحمد عبد الرازق
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قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تلقت عبر غرفة عملياتها الكثير من الاستفسارات والشكاوى عن الطلبة المصريين العالقين بالسودان والراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أنها أصدرت بيانا ناشدت فيه الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن بتسجيل بيانتهم فى سفارة مصر بالخرطوم، موضحة أنه تم تحديد 1700 طالب ومواطن أغلبهم من الطلبة والطالبات.

وتابعت: "الدولة بكامل أجهزتها تعاونوا فى عودة المصريين العالقين في السودان، كما فكرنا فيما يتعلق بنقلهم من المعبر إلى منازلهم وتواصلنا مع مؤسسة "جود" فوفرت 30 أتوبيسا لنقلهم".

واستكملت: "كان لابد أولا أن نتأكد من سلامتهم وتم التنسيق مع وزارة الصحة لكي يوجد فريق متخصص على المعبر لإجراء تحليلات كورونا للوافدين"، لافتة إلى أنه وصل اليوم 1700 طالب وطالبة سالمين إلى منازلهم.

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