الجيش الأمريكى: 2600 جندى فى أوروبا يخضعون لعزل ذاتى

قال الجيش الأمريكي، إن قرابة 2600 جندي أمريكي في أوروبا يخضعون لعزل ذاتي بسبب مخاوف من فيروس كورونا، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد وجه اتهامات جديدة للصين، قائلا إنها أخفت المعلومات بشأن كورونا عن الجميع بدلا من بذل الجهود في منع انتشاره حول العالم.ونقل موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، تصريح بومبيو بشأن مرض "كوفيد-19" والصين، "لقد حاولوا (السلطات الصينية) إخفاء المعلومات (عن الفيروس) بدلا من محاولة قمعه، الأمر الذي طلبه العالم أجمع".وتابع الوزير: "لم يتخذ الحزب الشيوعي الصيني الخطوات الصحيحة، وعرَّض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر نتيجة ذلك".