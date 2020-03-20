مصطفى شعبان: أدرس تقديم «الزوجة الرابعة» كعمل مسرحي

قال الفنان مصطفى شعبان إنه خلال الفترة الحالية يفكر في تقديم عمل مسرحي لا كممثل، وإنما كمخرج؛ مؤكدا أنه يميل إلى ذلك.وأضاف الفنان مصطفى شعبان في تصريحات لجريدة "الدستور" أن ما قيل عن تقديم مسلسل الزوجة الرابعة كعمل مسرحي أمر قيد الدراسة ونفكر فيه.على جانب آخر كان قد توقف تصوير مسلسل "حتى لا يطير الدخان" الذي كان من المفترض أن يتم عرضه في شهر رمضان المقبل من إنتاج العدل جروب، إلا أن السيناريست الدكتور مدحت العدل قد تأخر في كتابة المسلسل وتسليم الحلقات، وهو ما جعل مصطفى شعبان يغيب عن الدراما التليفزيونية في رمضان ٢٠٢٠.وقد حقق شعبان نجاحا كبيرا خلال الموسمين الأخيرين من خلال مسلسل "أيوب" الذي عرض في رمضان ٢٠١٨ومسلسل "أبوجبل" الذي عرض في رمضان ٢٠١٩.وكان قد تم تكريم الفنان مصطفى شعبان مؤخرا من إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته التاسعة إضافة إلي مشاركته كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.