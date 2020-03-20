الجيش اللبناني يدعو المواطنين إلى التزام منازلهم للوقاية من «كورونا»

دعت قيادة الجيش اللبناني، كافة اللبنانيين إلى التحلي بالوعي والمسئولية المجتمعية، والتشدد في التزام منازلهم حتى يُمكن مكافحة وباء كورونا وتطبيق سبل الوقاية.كان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أعرب - في وقت سابق اليوم - في كلمة وجهها بمناسبة اليوم العالمي للفرانكوفونية، عن ثقته في قدرة البشرية على التغلب على فيروس كورونا الذي يعرضها للمخاطر، مشددا في هذا الإطار على أهمية إعلاء قيم التضامن والتعاضد التي ستُمكن الإنسانية من تجاوز الظروف الصعبة الراهنة.يذكر أن لبنان أعلن تسجيل 163 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 4 أشخاص جراء إصابتهم بالفيروس.وطالب وزير الصحة اللبناني حمد حسن، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس، من الأجهزة الأمنية التشدد إلى حد منع المواطنين من مغادرة منازلهم خشية انتشار فيروس كورونا وتفشيه في عموم البلاد.