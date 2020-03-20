توقعات بإصابة 60% من الإيرانيين بكورونا

أكدت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أن نقص المستلزمات الطبية في إيران يزيد من مشاكل الأطباء والعقوبات الامريكية تعقد سلاسل التوريد.وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد توفى أكثر من 24 من الكوادر الطبية في إيران بسبب نقص المستلزمات الطبية في واحدة من أكثر الدول تضررا من الفيروس.وقال أحد الممرضين في إيران: "ندير المستشفيات مع الحد الأدنى من المرافق ونرتدي العباءات الجراحية وتبقى على رؤوسنا ووجوهنا مكشوفة بسبب نقص المستلزمات والقفازات واللاتكس المعقمة".وأشارت الصحيفة إلى أن علماء الأوبئة يخشون من أن كورونا سيصيب أكثر من 60 في المائة من سكان إيران البالغ عددهم 80 مليونًا.وقال أحد الجراحين في مستشفى تابعة للعاصمة الايرانية طهران، "قررنا أن ندفع من أموالنا الخاصة ونشتري المعدات الطبية لحماية موظفينا"، مضيفًا "ليس لدينا شك في ارتفاع عدد الضحايا ونخشى أن يصبح نقص الأدوية أكثر حدة".يقول المحللون إن هذا يرجع جزئيًا إلى العقوبات الصارمة، التي تم فرضها في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن الاتفاق النووي المتفق عليه بين إيران والقوى العالمية.