رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقعات بإصابة 60% من الإيرانيين بكورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:16 م
كورونا
كورونا
منار أحمد
طباعة
أكدت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أن نقص المستلزمات الطبية في إيران يزيد من مشاكل الأطباء والعقوبات الامريكية تعقد سلاسل التوريد.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد توفى أكثر من 24 من الكوادر الطبية في إيران بسبب نقص المستلزمات الطبية في واحدة من أكثر الدول تضررا من الفيروس.

وقال أحد الممرضين في إيران: "ندير المستشفيات مع الحد الأدنى من المرافق ونرتدي العباءات الجراحية وتبقى على رؤوسنا ووجوهنا مكشوفة بسبب نقص المستلزمات والقفازات واللاتكس المعقمة".

وأشارت الصحيفة إلى أن علماء الأوبئة يخشون من أن كورونا سيصيب أكثر من 60 في المائة من سكان إيران البالغ عددهم 80 مليونًا.

وقال أحد الجراحين في مستشفى تابعة للعاصمة الايرانية طهران، "قررنا أن ندفع من أموالنا الخاصة ونشتري المعدات الطبية لحماية موظفينا"، مضيفًا "ليس لدينا شك في ارتفاع عدد الضحايا ونخشى أن يصبح نقص الأدوية أكثر حدة".

يقول المحللون إن هذا يرجع جزئيًا إلى العقوبات الصارمة، التي تم فرضها في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن الاتفاق النووي المتفق عليه بين إيران والقوى العالمية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

"التعليم" إلغاء امتحانات النقل حتى الثاني الإعدادي

كيفية التسجيل على بنك المعرفة المصرى للتعليم عن بعد

«سباق العلم».. روسيا تعلن عن تطويرها 6 أدوية ضد كورونا

الصور

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

image description

إقبال ضعيف على أسواق بورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

دواء بلاكونيل 200.. كل ماتريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

المصرية لتجارة الأدوية: سحب العقار المعالج لـ «كورونا» وإيداعه بوزارة الصحة كدواء استراتيجي

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

"التعليم" إلغاء امتحانات النقل حتى الثاني الإعدادي

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

مراكز كوينز للتجميل تضع حلولاً جذرية لمشكلة التثدي عند الرجال

الجراحة أفضل لعلاج ألم عرق النسا المزمن

النوم السيئ يزيد فرص الاكتئاب

بدء اختبار أول لقاح ضد كورونا في روسيا

منوعات

كورونا في تونس.. وفاة بالحجر الصحي و7 حالات حرجة

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

التدخين قتله.. وفاة إيطالى معافى من كورونا فى الهند

ألمانيا: 2 مليار يورو لتوفير مستلزمات الحماية من كورونا

مقالات الرأي
دعاء خليفة
هل نشكر كورونا؟!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نحبكم ولكن!
ماجد حبته
ملحمة صينية
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية «2»
المزيد

الثقافة

التنسيق الحضارى يرد على استفسارات المشاركين بـ«تراثى 5» أونلاين

«التنسيق الحضاري» يدرج المؤرخ «السربوني» ضمن مشروع «عاش هنا»

رواية «يوم نتحار عزرائيل» مشهد جديد في فيلم إفريقيا الدموي

«قهوة نامه» إصدار جديد للشاعر السعودي عبدالله الناصر