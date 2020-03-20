وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر بذكرى الإسراء والمعراج

أرسل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.جاء نص البرقية:بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لى وهيئة الشرطة أن نعرب لشخصكم الكريم ولهيئة الأزهر الموقرة عن خالص الأمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.. إن معجزة الإسراء والمعراج جاءت لتفتح أبواب السماء بالرحمة وتقُدم درسًا عظيمًا فى تمييز الحق عن الباطل.. وهى رحلة تنوعت فيها صور العطاء والإيمان، وجسدت نُبلَ رسالةِ الإسلام للبشرية جمعاء.. حفظ الله مصر واحةً للخـيرِ والأمان.. وأبقى أزهــرنا الشــريف دومًا منارة تهدى الإنسانية لقيم السماحة والوسطية والاعتدال.. وكل عام وفضيلتكم بخير.