وزير الداخلية يهنئ رئيس الوزراء بذكرى الإسراء والمعراج

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.وجاء في البرقية: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد".وأضاف "توفيق" لقد اختص المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة تَسريةً عنه ورفعةً لمقامه الشريف، ونحن إذ نحتفى بهذه الذكرى العطرة نبتهل إليه جل فى علاه أن يُعيد هذه الأيام الطيبة ومصر والأمة العربية والإسلامية في أمان ورفعة وازدهار، وكل عام وسيادتكم بخير.