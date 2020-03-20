ضبط 5 سرقوا حديد تسليح من موقع إنشاء بالنزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط خمسة أشخاص بمحافظة القاهرة وبحوزتهم كمية من حديد التسليح قاموا بسرقته من موقع تحت الإنشاء.وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت فى مستقلي سيارة "ميكروباص" باستيقافها وفحص مستقليها، تبين أنهم سائق مطلوب تنفيذه لـ 33 حكم حبس جزئى "تبديد" صادرين ضده، وأربعة عاطلين لهم معلومات جنائية، وتبين أن السيارة دون مقاعد خلفية، وعُثر بداخلها على كمية من (حديد التسليح وزنت حوالى طن - وفرد خرطوش - وطلقتين لذات العيار- و2 مقص حديدى- سلاح أبيض سكي).بمواجهتهم اعترفوا بسرقة حديد التسليح من داخل مبنى "تحت الإنشاء"، بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، بقصد التصرف فيها بالبيع وأقروا بحيازتهم السلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.