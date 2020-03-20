تطهير مساجد مطروح قبل صلاة الجمعة (فيديو)

قاد الدكتور محمد المصري، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة مطروح، حملة تطهير مساجد المحافظة، ورصدت "الدستور" عملية الرش والتطهير بالمسجد الكبير ومسجد التنعيم من قبل جهازر الطب البيطري ومجلس المدينة.قال وكيل وزارة الطب البيطري بمطروح لـ"الدستور" إنه تم تطهير جميع المساجد داخل مدينة مطروح وفي جميع المراكز الثمانية قبل صلاة الجمعة من قبل عمال الطب البيطري ومجلس المدينة وذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.وأوضح أن حملات التطهير والرش مستمرة في جميع المصالح الحكومية والمدارس والأسواق لمنع انتشار الفيروسات وللوقاية من فيروس كورونا المستجد.