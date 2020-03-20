الغاز يقتل عامل وزوجته في البدرشين

تسبب تسرب الغاز في مصرع عامل وزوجته داخل مسكنهما بالبدرشين، حيث تعرضا للاختناق مما أسفر عن وفاتهما، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد بالعثور على عامل وزوجته مفارقين الحياة داخل مسكنهما، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين وفاتهما نتيجة تعرضهما للاختناق بسبب تسرب الغاز، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.