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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كيفية إنقاص الوزن بعد فترة العزل فى المنزل

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:10 ص
جريدة الدستور
محمود حفنى
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في الفترة الحالية يعزل جميع الأشخاص أنفسهم في البيت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للمحافظة على صحة كل فرد، ولكن في فترة الجلوس بالبيت لفترات طويلة يظهر الملل والقلق والخوف من زيادة التفكير ومتابعة الأخبار السيئة على السوشيال ميديا، وهو ماينتج عنه كثرة تناول الطعام وزيادة الوزن.. ولذلك يحدثنا معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، في عبر السطور القادمة عن كيفية السيطرة على الرغبة في تناول الطعام في فترة العزل وكذلك كيفية إنقاص الوزن بعد فترة العزل في حالة فشل السيطرة على الوزن في فترة العزل من خلال النصائح التالية.

كيفية السيطرة على زيادة تناول الطعام في فترة العزل:-
1- تناول الأطعمة الصحية مثل الحبوب الكاملة مثل الشوفان وذلك لتعزيز الشعور بالشبع والابتعاد عن الكربوهيدرات البسيطة مثل منتجات الدقيق الأبيض.
2- يمكن تناول وجبات خفيفة مثل المكسرات والفيشار لزيادة الشعور بالشبع.
3- الاستعانة بالمشروبات العشبية، خاصة الينسون والكاموميل والكركدية لتخفيف القلق والتوتر.
4- ممارسة تمارين الاسترخاء مثل اليوجا بدلاً من تضييع الوقت في متابعة الأخبار السيئة والتي قد تكون شائعات لا أساس لها وأخذ المعلومات من المصادر الموثوق بها فقط.
5- في حالة السهر يفضل تطبيق نظام الصيام المتقطع ومنع تناول الطعام ليلاً وهذه الخطوة تساعد في السيطرة على زيادة تناول الطعام، خاصة الأكل العاطفي.
6- يمكن مضغ اللبان بدون سكر في حالة التوتر والقلق.
7- يجب تظبيط ساعات النوم من 6 لـ8 ساعات في الليل لتجنب الشعور بالجوع الكاذب.
8- الحرص على شرب مالا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا لتجنب الشعور بالجوع الكاذب ولمحاربه الفيروس أيضًا.
9- تناول الوجبات في مواعيدها وعدم تأخيرها لتجنب الشعور بالجوع.
10- الانشغال بقراءة كتب مفيدة أو متابعة برامج مفيدة على التلفاز أو الهاتف المحمول.

كيفية إنقاص الوزن بعد فترة العزل في حالة فشل السيطرة على الشهية في فترة العزل
1- ممارسة الرياضة بانتظام.
2- الالتزام بنظام غذائي صحي محسوب السعرات.
3- الابتعاد عن أنظمة الدايت المعتمدة على نوع واحد من الطعام مثل الأنظمة الكيميائية وأنظمة التجويع فقيرة السعرات الحرارية.
4- عدم التفكير في الوزن الزائد كثيرًا وتخطي الشعور بالإحباط والذنب والبدأ من جديد.
5- عدم قياس الوزن في أول أسبوع.

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