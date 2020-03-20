التفاصيل الكاملة لقرارات "وزير التربية والتعليم" حول امتحانات نهاية العام

التعليم عن بُعد

كيف ستجرى الامتحانات؟

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من القرارات التي اتخذتها الوزارة، فيما يتعلق بامتحانات نهاية العام بجميع المراحل التعليمية، بداية من مرحلة رياض الأطفال إلى الثانوية، والتي تضمنت إلغاء امتحانات الفصل الثاني لبعض المراحل الدراسية وإجراءها إلكترونيًا لمراحل أخرى، وذلك منعًا لتكدس الطلاب في المدارس، في إطار مكافحة الدولة لتفشي فيروس «كورونا» المستجد.واستعرض وزير التربية والتعليم، في رسالة مصورة، الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، لتطبيق نظام «التعليم عن بُعد»، والتي آن الأوان للاعتماد عليها على أرض الواقع، في ظل الظروف الراهنة، جراء تداعيات مكافحة فيروس «كورونا».وأعلن «شوقي» برنامجين متوازيين للتعليم عن بُعد عن طريق المنصات الرقمية على المواقع الإلكترونية أو البرامج التعليمية التي تقدمها الوزارة عبر البرامج التعليمية على شاشة التليفزيون.وأشار إلى أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري «EKB» متاح لجميع الطلاب بجميع المراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى المعلمين وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن متاح باللغتين العربية والإنجليزية، عبر الرابط التالي:https://study.ekb.egويضم هذا الموقع، بحسب وزير التربية والتعليم، محتوى علمي رقمي هائل لكل المراحل التعليمية، مدعم بالوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة.كما يتيح الموقع أكثر من 80 قاموسًا ومعجمًا للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0).منصة للتواصلكما أعلن «شوقي»، عن توفير منصة إلكترونية تجمع 22 مليون طالب بمعلميهم، بحيث يتمكن الطرفان من التواصل فيما بينهما كما لو كانوا متواجدين في المدرسة، وسيتم من خلالها شرح الدروس وإجراء الامتحانات online، وذلك عن طريق الرابط:https://edmodo.orgوحددت وزارة التربية والتعليم طرقًا مختلفة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وإنهاء العام الدراسي الحالي، حيث تختلف كل مرحلة عن الأخرى، فهناك مراحل تضمن إلغاء الامتحانات، وأخرى سيتم فيها الامتحان إليكترونيًا.وفيما يخص تلاميذ مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي، قررت الوزارة تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)، وذلك بأن يقوم معلمو هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطالب، وهنا يتطلب على أولياء الأمور التأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.أما سنوات النقل من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي، لن يتم إجراء امتحانات لطلابها في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهرين من اليوم.وفيما يخص الشهادات العامة والدبلومات الفنية، سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.وبشأن الصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (بدون درجات)، والذي كان مقررًا عقده يوم 22 مارس الجاري، ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل 2020، يؤديه الطلاب من المنزل، كما سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضًا (بدون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.وسيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.- أما طلاب الخدمات بالصفين الأول والثاني الثانوي.. فقد تم توزيع التابلت للطلاب وسيؤدون الامتحان في نهاية العام إلكترونيًا.- طلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي.. سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل.- الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. الصفين الأول والثاني الثانوي سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل.- الطلاب المصريين في الخارج.. سيتم استخدام المنصة الإلكترونية والمكتبة الرقمية وسيتم تطبيق نظام المشروعات (البحث) وعدم إجراء امتحانات، وذلك نظرًا لظروف الدول المقيمين بها.