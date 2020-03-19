جنات تكشف تفاصيل قصة زواجها السريع (فيديو)

كشفت الفنانة المغربية جنات، قصة زواجها من المحامي المصري محمد عثمان، مؤكدة أن التعارف بينهما تم منذ أربع سنوات لأنه جارها.وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية "سي بي سي": "أنا ومحمد تقابلنا على أنها صدفة ولكنها كانت خطة أعدها هو بعد أن ادعى أن العمارة بها مشكلة وطلب مني رقم هاتفي وبعد مكالمتين أكد لي أنه يحبني وأنه يريد الزواج مني".وأضافت: "وقتها قلت له أنني غير جاهزة ولا أفكر في الزواج وأنني لا أرى فيه زوجًا ولكنه صديق فقط لأنني وقتها كان لدي نظرية أن الحب إذا لم يحدث من أول نظرة فلن يأتي، وأنني لن أجامل أحدا في قصة الحب".وتابعت: "بعدما رفضته لجأ إلى الفنان هشام عباس لكي يقنعني بالزواج منه وعلى الرغم من استمرار فترة الإقناع لأربع سنوات إلا أن الفنان هشام عباس لم يمل من محاولة إقناعي به، وبعدها تم التقارب بيننا كأصدقاء، وخلال أربعة أشهر فقط تم زواجنا وتقدم لوالدي في المغرب"، مؤكدة أنها خلال هذه الفترة لم تعرف سر هذه السرعة وكيف تمت الأمور بينهما ولكن دعوات والدي لي استجابت.