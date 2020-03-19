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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إغلاق مطار بيروت الدولي بسبب كورونا (فيديو)

الخميس 19/مارس/2020 - 07:28 م
إغلاق مطار بيروت
إغلاق مطار بيروت الدولي
رباب الأهواني
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أذاعت فضائية "يورو نيوز" عربية لقطات يظهر من خلالها إغلاق مطار بيروت، رفيق الحريري الدولي أمام حركة الملاحة الجوية، في خطوة اتخذتها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن بلغ عدد المصابين 149 حالة ووفاة 4 أشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء "اللبنانية المحلية"، أن هذا القرار جاء ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذها مجلس الوزراء اللبناني لمنع انتشار الفيروس القاتل الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في أواخر سبتمبر الماضي.

ولا يشمل هذا القرار الطائرات العسكرية، طائرات الإسعاف الجوي، طائرات الشحن، الطائرات التي تنقل كلا من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، قوات اليونيفيل والأشخاص العاملين لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر النفطي في البلوك رقم 4.

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