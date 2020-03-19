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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أخصائي تحاليل متهم بحيازة أقراص مخدرة ينكر الاتهامات

الخميس 19/مارس/2020 - 12:52 م
ضبط متهم
ضبط متهم
حسام التمساح
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أنكر أخصائي تحالیل طبیة متهم بحيازة أقراص مخدرة ومنشطات جنسية التهم الموجهة له من النيابة وقال إنه يعمل بمجال بيع المنشطات الجنسية التي تم ضبطها بحوزته للاتجار بها.

وكشفت التحقيقات أن البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن ضباط إدارة مباحث التموین بقيادة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة بالتنسیق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتیش الصیدلي بمدیریة الشئون الصحیة بالقاهرة من ضبط "م. ج. ا"، 50 سنة، أخصائي تحالیل طبیة والمسئول عن صیدلیة الكائنة بدائرة قسم عین شمس ومقیم دائرة قسم شرطة المطریة لقیامه بمزاولة مهنة صیدلي بدون تصریح، وحیازته عقاقیر طبیة غیر مسدد عنها الرسوم الجمركیة وغیر مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد، فضلًا عن حیازته أقراص مخدرة بقصد ترویجها على عملائه "بدون روشتات طبیة".

وعثر بداخل الصیدلیة على المضبوطات 402 قرص من عقار الترمادول المخدر، 1118 قرصا من عقار أبتریل المخدر، 383 قرصا من عقار أموتریل المخدر، 1420 قرصا مخدرا من عقاقیر باركینول، فالنیل، زاناكس، كالمبام، زلوم، مالیستون، میجرنیل، لیریكا، میجرنیل، لیرولین بریجدین، ایبكس المخدرة، بإجمالي 3323 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط 33 أمبولا من عقاري فالیام، میداسیتك المخدر 11 زجاجة نقط من عقاري ریفوتریل، كلوزبام المخدر، 500 قرص فیاجرا "منشط جنسي"، 57 كیس كامجرا جیل "منشط جنسي"، 89 قلم أنسـولین منتهى الصلاحية، 85 خرطوشة أنسولین منتهى الصلاحية، وجمیعها مجهولة المصدر وغیر مصحوبة بأی مستندات تدل على مصدرها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النیابة العامة التحقیق.

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