«لقيط في الشارع».. مأساة سيدات تخلصن من أطفال السفاح

- فتاة تلقي رضيعها على كوبري قصر النيل



- بمساعدة والدها.. سيدة تلقي رضيعة في شوارع العتبة



- عقب حملها سفاحًا.. يدة تلقي رضيعها أمام مسجد في المنيا



- ألقت رضيعها السفاح في منور عقار بالمرج



«لقيط في الشارع».. من هنا تبدأ رحلة رجال الأمن في البحث عن مجهولين ألقوا أطفالهم في الشوارع التي تكون أحن عليهم من عائلتهم فتنتهي الرحلة بأن سيدات بلا قلب تخلصن من أطفالهن السفاح الذين كانوا غلطة نتيجة لنزواتهن، ووجدوا سبيلهم الوحيد وطوق الخلاص هو ترك الأطفال في الشوارع.أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، حبس سيدة وشقيقها ووالدته، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بإلقاء طفل رضيع على كورنيش النيل في منطقة كوبري قصر النيل.وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة قصر النيل بلاغًا يفيد العثور على طفل رضيع على بجوار كوبري قصر النيل، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم التحفظ على الرضيع، وتبين أنه حديث الولادة، وتم الكشف الطبي عليه، وتم إيداعه دور رعاية.تلقى المقدم أحمد قدرى رئيس مباحث قسم شرطة الموسكي، بلاغا من أحد المواطنين، قرر فيه العثور على طفلة رضيعة ملقاة في الشارع بمنطقة العتبة دون أحد من أهليته.بإخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمر بسرعة الانتقال وإجراء التحريات حول البلاغ وفحص وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث للتوصل إلى أسرتها، وانتقل فريق من المباحث وكشفت المعاينة الأولية أن الطفلة في شهرها الأول من العمر وأنها نتيجة حمل سفاح.وتبين أنها ربة 20 عاما متزوجة وزوجها محبوس فى إحدى القضايا وانها أقامت علاقة محرمة مع عامل وحملت منه سفاحا فقررت التخلص منها الطفلة بإلقائها في الشارع بمساعدة والدها وشقيقتها.قامت سيدة بإلقاء طفلها حديث الولادة أمام مسجد صلاح الدين بمركز مطاي بالمنيا،بعد حملها سفاحًا خوفًا من الفضيحة.كان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارًا،من مأمور مركز شرطة مطاي، يفيد بعثور أهالى مطاي على طفل عمره يومان ملقى أمام مسجد صلاح الدين، وعلى الفور انتقلت قوات من مركز الشرطة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن والدة الطفل قامت بإلقائه أمام المسجد بعد وضعها من الحمل السفاح خوفا من الفضيحة.تجردت فتاة من إنسانيتها ولم تجد خلاص من فضيحتها وحملها السفاح إلا بإلقاء طفلها أسفل عقار في منطقة المرج.قالت المتهمة إنها حملت سفاحا من خطيبها السابق، الذى ارتبطت به منذ عام، وحدث بينهما علاقة غير شرعية طوال فترة الخطوبة، وبعد اكتشاف حملها أخبرت خطيبها بضرورة إتمام الزواج إلا أنه رفض وتهرب منها بحجة ظروفه المادية.وأضافت فى اعترافاتها: "جاء موعد ولادة الطفل، وخوفا من افتضاح أمر الرضيع أمام عائلتى قمت بوضعه أسفل العقار بالمنور، ولكنى قررت الاعتراف لعائلتي بالواقعة خوفا من رجال المباحث بعد إجرائهم الكشف الطبى على جميع الفتيات للتعرف على المتهمة".