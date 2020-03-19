رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«لقيط في الشارع».. مأساة سيدات تخلصن من أطفال السفاح

الخميس 19/مارس/2020 - 11:34 ص
لقيط في الشارع
لقيط في الشارع
نجلاء رفاعي
طباعة
«لقيط في الشارع».. من هنا تبدأ رحلة رجال الأمن في البحث عن مجهولين ألقوا أطفالهم في الشوارع التي تكون أحن عليهم من عائلتهم فتنتهي الرحلة بأن سيدات بلا قلب تخلصن من أطفالهن السفاح الذين كانوا غلطة نتيجة لنزواتهن، ووجدوا سبيلهم الوحيد وطوق الخلاص هو ترك الأطفال في الشوارع.

- فتاة تلقي رضيعها على كوبري قصر النيل
أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، حبس سيدة وشقيقها ووالدته، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بإلقاء طفل رضيع على كورنيش النيل في منطقة كوبري قصر النيل.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة قصر النيل بلاغًا يفيد العثور على طفل رضيع على بجوار كوبري قصر النيل، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم التحفظ على الرضيع، وتبين أنه حديث الولادة، وتم الكشف الطبي عليه، وتم إيداعه دور رعاية.

- بمساعدة والدها.. سيدة تلقي رضيعة في شوارع العتبة
تلقى المقدم أحمد قدرى رئيس مباحث قسم شرطة الموسكي، بلاغا من أحد المواطنين، قرر فيه العثور على طفلة رضيعة ملقاة في الشارع بمنطقة العتبة دون أحد من أهليته.

بإخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمر بسرعة الانتقال وإجراء التحريات حول البلاغ وفحص وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث للتوصل إلى أسرتها، وانتقل فريق من المباحث وكشفت المعاينة الأولية أن الطفلة في شهرها الأول من العمر وأنها نتيجة حمل سفاح.

وتبين أنها ربة 20 عاما متزوجة وزوجها محبوس فى إحدى القضايا وانها أقامت علاقة محرمة مع عامل وحملت منه سفاحا فقررت التخلص منها الطفلة بإلقائها في الشارع بمساعدة والدها وشقيقتها.

- عقب حملها سفاحًا.. يدة تلقي رضيعها أمام مسجد في المنيا
قامت سيدة بإلقاء طفلها حديث الولادة أمام مسجد صلاح الدين بمركز مطاي بالمنيا،بعد حملها سفاحًا خوفًا من الفضيحة.

كان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارًا،من مأمور مركز شرطة مطاي، يفيد بعثور أهالى مطاي على طفل عمره يومان ملقى أمام مسجد صلاح الدين، وعلى الفور انتقلت قوات من مركز الشرطة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن والدة الطفل قامت بإلقائه أمام المسجد بعد وضعها من الحمل السفاح خوفا من الفضيحة.

- ألقت رضيعها السفاح في منور عقار بالمرج
تجردت فتاة من إنسانيتها ولم تجد خلاص من فضيحتها وحملها السفاح إلا بإلقاء طفلها أسفل عقار في منطقة المرج.

قالت المتهمة إنها حملت سفاحا من خطيبها السابق، الذى ارتبطت به منذ عام، وحدث بينهما علاقة غير شرعية طوال فترة الخطوبة، وبعد اكتشاف حملها أخبرت خطيبها بضرورة إتمام الزواج إلا أنه رفض وتهرب منها بحجة ظروفه المادية.

وأضافت فى اعترافاتها: "جاء موعد ولادة الطفل، وخوفا من افتضاح أمر الرضيع أمام عائلتى قمت بوضعه أسفل العقار بالمنور، ولكنى قررت الاعتراف لعائلتي بالواقعة خوفا من رجال المباحث بعد إجرائهم الكشف الطبى على جميع الفتيات للتعرف على المتهمة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العثور على ضحية «قارب دناصور» بعد 4 أيام

وزير التموين يجيب.. هل ينتقل «كورونا» عن طريق السلع؟

قرار بغلق جميع المطاعم والمقاهى والمولات من 7 مساء حتى 6 صباحا

الحكومة تخضع لـ«كشف كورونا» قبل اجتماعها الأسبوعي

الصور

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

image description

جامعة أسوان تشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

الأكثر قراءة

قرار بغلق جميع المطاعم والمقاهى والمولات من 7 مساء حتى 6 صباحا

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

الحكومة تخضع لـ«كشف كورونا» قبل اجتماعها الأسبوعي

المالية: صرف مرتبات مارس فى موعدها

إنفوجراف

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

«الإسهال» عرض رئيسي لـ 25% من مرضى كورونا

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

منوعات

مقاطعة يابانية تفرض قيودا للحد من إدمان ألعاب الفيديو والإنترنت

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

«المعدن الأصيل».. شاب يوزع الكحول والمطهر لمواجهة «كورونا» مجانا

دراسة: الروبوت يسيطر على المنازل في 2040

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا.. الطريق إلى اللقاح
جلال حمام
البقرة التى «لوَّثت» مجرى النهر
حسين عثمان
نقلة نوعية لحكومة مدبولى فى إدارة الأزمات
صفوت البياضي
تحذير لمرضى السكر وخطورة فيروس كورونا
المزيد

الثقافة

صدور النسخة العربية لرواية «المريضة الصامتة» عن المركز العربي

"عادل إمام.. الحريف" بضيافة ستار بوكس..الليلة

«التكوين» تصدر النسخة العربية لكتاب «أطروحات شعرية»

الليلة.. عبدالحفيظ طايل يناقش ديوانه عائلة يموت أفرادها فجأة