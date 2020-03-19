الكويت تعلن عن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الخميس 19/مارس/2020 - 10:14 ص
سلمى اشرفطباعة
اعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، إصابات 6 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات المصابه 148 شخص،وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، فى وقت سابق عن شفاء 3 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المتعافين إلى 12.
قرر مجلس الوزراء الكويتي، إغلاق المراكز التجارية كافة باستثناء مراكز المواد التموينية، كإجراءات أحترازية لتفشى فيروس كورونا.
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، فى وقت سابق عن شفاء 3 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المتعافين إلى 12.
قرر مجلس الوزراء الكويتي، إغلاق المراكز التجارية كافة باستثناء مراكز المواد التموينية، كإجراءات أحترازية لتفشى فيروس كورونا.