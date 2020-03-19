الكويت تعلن عن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، إصابات 6 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات المصابه 148 شخص،وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".أعلنت وزارة الصحة الكويتية، فى وقت سابق عن شفاء 3 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المتعافين إلى 12.قرر مجلس الوزراء الكويتي، إغلاق المراكز التجارية كافة باستثناء مراكز المواد التموينية، كإجراءات أحترازية لتفشى فيروس كورونا.