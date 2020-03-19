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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أيمن ندا: الإعلام الدولى بالغ فى نقل أخبار «كورونا»

الخميس 19/مارس/2020 - 04:04 ص
الدكتور أيمن ندا
الدكتور أيمن ندا
رباب الأهواني
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قال الدكتور أيمن ندا، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن فيروس «كورونا» بدأ في الظهور والانتشار منذ شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن، لافتًا إلى أن الإعلام الدولي تنتاول الظاهرة بشكل مبالغ فيه.

وأضاف «ندا»، خلال حواره ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، أنه عند عمل تحليل لهذه الظاهرة على مدار الشهرين الماضيين وجدنا أن هناك 780 ألف خبر وإشارة عن الفيروس وهذا يعادل 13 ألف خبر في اليوم.

وأوضح أن أخبار فيروس كورونا تعتبر هي الأضخم والأخطر مقارنة بالأمراض والأوبئة التي ظهرت في السابق.

وتابع أيمن ندا، أن أنفلونزا الخنازير ظهرت في 2009 وكان عدد الإشارات المرجعية لها 33 ألفا، وتعتبر أقل بكثير الأخبار المنشورة عن فيروس «كورونا» وانفلونزا الطيور في 2003 والتي كان عدد الأخبار عنها كان 21 ألفا.

وأشار إلى أن هذا يثبت أن «كورونا» تسبب في حالة من حالات الفزع والهلع عالميا، وعند التحري من دقة وصحة الأخبار المنشورة عن الفيروس عالميا ومحليا وجدنا أن 17% من هذه الأخبار دقيقة والبقية ليس لها أساس من الصحة.

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