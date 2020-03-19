أيمن ندا: الإعلام الدولى بالغ فى نقل أخبار «كورونا»

قال الدكتور أيمن ندا، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن فيروس «كورونا» بدأ في الظهور والانتشار منذ شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن، لافتًا إلى أن الإعلام الدولي تنتاول الظاهرة بشكل مبالغ فيه.





وأضاف «ندا»، خلال حواره ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، أنه عند عمل تحليل لهذه الظاهرة على مدار الشهرين الماضيين وجدنا أن هناك 780 ألف خبر وإشارة عن الفيروس وهذا يعادل 13 ألف خبر في اليوم.





وأوضح أن أخبار فيروس كورونا تعتبر هي الأضخم والأخطر مقارنة بالأمراض والأوبئة التي ظهرت في السابق.





وتابع أيمن ندا، أن أنفلونزا الخنازير ظهرت في 2009 وكان عدد الإشارات المرجعية لها 33 ألفا، وتعتبر أقل بكثير الأخبار المنشورة عن فيروس «كورونا» وانفلونزا الطيور في 2003 والتي كان عدد الأخبار عنها كان 21 ألفا.



