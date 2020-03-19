مساعد وزير التموين: لدينا مخزون آمن يكفي ستة أشهر

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك إجراءات تتم على مستوى الدولة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، سواء الحكومية أو الجهات الرقابية الأخرى، للمرور الدائم على السلاسل التجارية والمخازن لضمان جودة السلع.





وأضاف مساعد أول وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساءdmc»، المذاع على قناة «dmc»، أن الأسعار التي يتم تداول السلع بها في السلاسل التجارية كما هو مكتوب ومعلن، وتضاهي الأسعار التي يتم الحصول عليها من المورد، كما أننا لدينا مخزون سلعي آمن يكفي لمدة أربعة أو ستة أشهر وهذا بالنسبة للسلع الأساسية.





وأوضح أن تزاحم المصريين على السلاسل التجارية، يوم السبت الماضى، شيء طبيعي لأنه كان هناك سيول وأمطار يومي الخميس والجمعة وهو ما منع الناس من التسوق.





وتابع إبراهيم عشماوى، أن أمس واليوم هناك استقرار وتمت عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه وهذا ينحصر في أنه سلوك بشرى في التعامل مع الأزمات، كما أن المصريين أكثر وعيا من بعض الدول الغربية الأخرى.



