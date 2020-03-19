كيف نقنع أبنائنا المراهقين بالبقاء فى المنزل؟.. أستاذ سلوكيات يجيب

قال الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي بجامعة عين شمس، إن هناك عدد من الطرق لإقناع أولادنا وخاصة المراهقين بالبقاء ف المنزل بهذه الفترة الحرجة، خاصة في ظل صعوبة السيطرة على المراهقين، حيث أكد على ضرورة أن يشعرهم الأب أو الأم بأنهم أصدقاء، ومحاولة إلقاء الضوء على أن الخروج اليوم من المنزل قد يمنعه غدًا إذا ما أصيب بكورونا، وهو مايعد خطرًا على صحته، وهكذا باتباع طريقة الشرح والإقناع.واضاف خلال لقاء ببرنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» أن الحوار مناسب جدًا للتعامل مع المراهقين خاصة، وبدون الحوار والإقناع لن يمكن السيطرة عليهم، مشيرًا إلى أن المراهق ذكي ولكنه ليس ناضجًا، فلا تجعله يستخدم ذكائه فيما يضر ويأخذ موقف التحدي، لافتًا إلى ضرورة الاحتواء والحنان في الأسرة.