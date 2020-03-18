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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عماد سليمان أمينًا عامًا لحزب المصريين بسوهاج

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:22 م
حسين أبو العطا
حسين أبو العطا
حسين العمدة
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أصدر حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرارًا بتكليف عماد علي عطية الله سليمان أمينًا عاما للحزب بمحافظة سوهاج، حيث تم تبليغ جميع الأمانات.

وقال عماد سليمان، في تصريح اليوم، إن أهم الأولويات لديه تتمثل في استكمال الانتشار لقواعد الحزب بالمحافظة، والاهتمام بزيادة الدورات السياسية والتثقيفية لكوادر وشباب الحزب ومشاركة الحزب بجميع مستوياته التنظيمية للمواطنين فى حل المشكلات التي تواجههم.

أكد أن تنفيذ أولويات الحزب بمحافظة سوهاج عن طريق التواصل الدائم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وطرح حلول غير تقليدية.

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