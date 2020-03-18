عماد سليمان أمينًا عامًا لحزب المصريين بسوهاج

أصدر حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرارًا بتكليف عماد علي عطية الله سليمان أمينًا عاما للحزب بمحافظة سوهاج، حيث تم تبليغ جميع الأمانات.وقال عماد سليمان، في تصريح اليوم، إن أهم الأولويات لديه تتمثل في استكمال الانتشار لقواعد الحزب بالمحافظة، والاهتمام بزيادة الدورات السياسية والتثقيفية لكوادر وشباب الحزب ومشاركة الحزب بجميع مستوياته التنظيمية للمواطنين فى حل المشكلات التي تواجههم.أكد أن تنفيذ أولويات الحزب بمحافظة سوهاج عن طريق التواصل الدائم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وطرح حلول غير تقليدية.