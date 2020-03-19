حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 19 مارس 2020
الخميس 19/مارس/2020 - 01:35 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعاتها لبرج العذراء اليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:-
مهنيًا: كن متقبّلًا لأوضاعك من دون ضغط وساير النمط الذي يدعوك إلى التمهّل والتأمّل، في حين تميل أنت إلى الحركة.
عاطفيًا: إسداء النصائح قد يكون مفيدًا، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليك قيودًا لم تكن تتوقعها.
صحيًا: مفتاح المعدة لقمة، فإذا كنت تعجز عن الحد من شراهتك، ما عليك سوى استشارة أخصائي تغذية.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.