حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 19 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعاتها لبرج العذراء اليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:-





مهنيًا: كن متقبّلًا لأوضاعك من دون ضغط وساير النمط الذي يدعوك إلى التمهّل والتأمّل، في حين تميل أنت إلى الحركة.





عاطفيًا: إسداء النصائح قد يكون مفيدًا، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليك قيودًا لم تكن تتوقعها.





صحيًا: مفتاح المعدة لقمة، فإذا كنت تعجز عن الحد من شراهتك، ما عليك سوى استشارة أخصائي تغذية.



