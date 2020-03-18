محافظ أسوان: خضعت لفحص كورونا.. وسنعاقب أي مسئول يسمح لعامل بمغادرة المحافظة

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة تشهد تعاونا ودعما كبيرا من جميع المؤسسات والقطاع الخاص، ومساهمات لتوفير المواد الخاصة بالتطهير ولدينا ما يكفي للتطهير اليومي لكل المؤسسات والفنادق.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه خضع لفحص فيروس كورونا، وأكد أن من يعاني من مشاكل وارتفاع درجات الحرارة فإنه لن يدخل ديوان المحافظة أوي أي مديرية لأننا نريد تقليل الأعداد وهذا في مصلحتنا جميعًا.كما أكد خلال المداخلة عن منع أي من العاملين في المحافظة من مغادرتها لمدة 14 يومًا، ويتم معاقبة اي مسئول يسمح لعامل بمغادرة أسوان.