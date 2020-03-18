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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فندق «ايكوتيل دهب» يؤجل احتفالية ملكات جمال الكون

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:59 م
ياسمين الكاشف
ياسمين الكاشف
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قررت إدارة فندق «أيكوتيل دهب» تأجيل الاحتفال العالمى غير المسبوق لملكات جمال الكون، الذى كان من المقرر تنظيمه يوم ٢٦ مارس، باستضافة 80 فتاة من مختلف أنحاء العالم، يشاركن بالمسابقة الكبرى، التى تعد من أهم المسابقات العالمية فى هذا المجال.

صرح بذلك عادل عبدالعزيز مدير عام الفندق، موضحا أن القرار جاء في إطار التزام إدارة الفندق بكافة القرارات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار عبد العزيز إلى أن فندق «أيكوتيل دهب» كان فى طليعة المنشآت السياحية التى نفذت خطة احترازية، لمنع الإصابة بهذا الفيروس، خاصة أن صحة وسلامة النزلاء، تأتى فى مقدمة اهتماماتنا، مؤكدًا أن هذه الاحتفالية كانت ضمن مجموعة من الفعاليات الدولية الكبرى التى تتضمنها أجندة الأنشطة العالمية للفندق.

وأشارت الدكتورة ياسمين الكاشف عضو مجلس إدارة الفندق إلى أن اختيار «أيكوتيل دهب» لتنطلق من من خلاله فعاليات ذلك الحدث العالمى يعكس صورة ايجابية توضح أن مصر وضعت أقدامها بثبات على الطريق الصحيح.

وأضافت أن حفل مسابقة ملكات الجمال يتابعهن ملايين على مستوى دول العالم سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، بالإضافة لما يقمن به المتسابقات من نشر لصورهن خلال وجودهن بفندق أيكوتيل دهب، وهذا يعد دعاية مجانية للسياحة المصرية عامة ولمدينة دهب خاصة ورسالة للعالم أجمع بأمن وأمان مصر ومدينة دهب، وسط تغطية إعلامية دولية تردد اسم مصر ومدينة دهب على نطاق واسع بمختلف وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى.

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