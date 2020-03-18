«مستقبل وطن»: حملات واسعة فى المحافظات للتعقيم ضد «كورونا»

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب بدأ في تنفيذ حملات تعقيم لدار المسنين في طنطا، وذلك لأن فيروس كورونا سريع الانتشار بين كبار السن والمسنين.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشعب المصري 100 مليون، وكل من يستطيع تقديم شىء في مواجهة كورونا، فليقدمه ولا يتواني عن ذلك.ولفت إلى أن الحزب يقوم بحملات واسعة في الكثير من المحافظات للتعقيم والتطهير ضد كورونا، مطالبا من لا يقدم شيئا، بالالتزام بالبقاء في المنزل.