المتحدث العسكرى ينفى انتشار الجيش بالمحافظات لتنفيذ حظر التجوال

نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء القوات المسلحة في المحافظات لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وشدد المتحدث العسكري، في بيان له، اليوم، على كافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم ترويج الشائعات، وضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي ادعاءات مغرضة، مضيفا أنه المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.ولفت المتحدث العسكري إلى مواصلة القوات المسلحة التعاون مع كافة أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.