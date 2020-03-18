إحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة الاتجار في الأسلحة بالأميرية

قررت نيابة الأميرية الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة 3 عاطلين، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى للاتجار بالأسلحة.كان قسم شرطة الأميرية ألقى القبض على 3 أشخاص فى منطقة الأميرية؛ لاتجارهم فى الأسلحة النارية وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.وتلقت مباحث القاهرة، بلاغا يفيد ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، وتم بإرشادهم ضبط "بندقية خرطوش، 4 فرد خرطوش، 22 طلقة لذات العيار، 4 هواتف محمول".وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.