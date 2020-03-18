النيابة تناظر جثمان موظف سقط من عقار بالمعصرة

انتقلت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، إلى مكان سقوط موظف بشركة بترول من عقار بمنطقة المعصرة؛ لمناظرة الجثة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة.كان موظفا بشركة بترول قد لقي مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سطح العقار محل سكنه بمنطقة المعصرة، جنوب محافظة القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.و تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث المعصرة، بلاغا من الأهالي بشارع وجيه أباظة، يفيد بسقوط موظف، 35 سنة، من أعلى سطح عقار، ومصرعه في الحال، وتبين أن الضحية تزوج منذ شهر، وكان جالسا بصحبة زوجته لتناول وجبة الإفطار أعلى السطح، وتسبب الرياح في غلق الباب، فحاول مستخدما سلم القفز من أعلى سور الروف لفتح الباب والنزول لشقتهما، وأثناء ذلك اختل توازنه وسقط جثة هامدة.و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.