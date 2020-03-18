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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة مندوب مبيعات وعامل بسرقة 170 ألف جنيه من شركة بمدينة نصر

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:58 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، بإحالة مندوب مبيعات وعامل، إلى المحاكمة؛ لاتهامهما بسرقة 170 ألف جنيه من شركة توريدات ملابس.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد تلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من "ع. ا"، 49 سنة، صاحب شركة توريد ملابس، لاكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالشركة ملكه وسرقة مبلغ مالي 170 ألف جنيه من داخلها.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين سلامة جميع منافذ الشركة، وأن وراء ارتكاب الواقعة مندوب مبيعات سابقا، وعاملًا وتم ضبطهما، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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