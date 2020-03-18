محاكمة مندوب مبيعات وعامل بسرقة 170 ألف جنيه من شركة بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، بإحالة مندوب مبيعات وعامل، إلى المحاكمة؛ لاتهامهما بسرقة 170 ألف جنيه من شركة توريدات ملابس.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد تلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من "ع. ا"، 49 سنة، صاحب شركة توريد ملابس، لاكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالشركة ملكه وسرقة مبلغ مالي 170 ألف جنيه من داخلها.انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين سلامة جميع منافذ الشركة، وأن وراء ارتكاب الواقعة مندوب مبيعات سابقا، وعاملًا وتم ضبطهما، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.