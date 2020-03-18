آمال رزق الله: دعوة الصحة للتطهير الأسبوعى «إيجابية»

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بدعوة وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، لاعتبار يوم الجمعة يومًا مخصصًا للتطهير الأسبوعى لجميع الأماكن في سائر أنحاء الجمهورية، بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل، مشيرة إلى أن هذه الدعوة نابعة من قبل قيادة حكيمة تريد محاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الدولة ومواطنيها، وحماية صحتهم وتجنبهم التعرض لخطر.وأوضحت رزق الله، في بيان لها، أن الدعوة ستلاقى قبولًا بين صفوف المواطنين والعمل على تعقيم كل الأماكن على مستوى المحافظات لمعاونة الدولة في تنفيذ خطتها وإجراءاتها الاحترازية الوقائية، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بخطورة انتشار الفيروس وآثاره السلبية في حالة تفشيه.وطالبت عضو مجلس النواب، جموع المصريين بضرورة تلبية هذه الدعوة، ليكون يوم الجمعة القادم يومًاا فارقًا في مواجهة فيروس كورونا بمصر، بتعاون وتضافر جميع الجهود، سواء الحكومة أو المواطنين أنفسهم، فهي فرصة سانحة لنشر التوعية المجتمعية وتغيير السلوكيات غير الإيجابية التي تضر بصحة الأفراد والمجتمع.