تحويلات مرورية لتطوير ميدان الرماية بالجيزة

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الأربعاء، تحويلات مرورية بمحيط مناطق (ميدان الرماية، وشارع الأهرام،و محور المنصورية)؛ للحد من التكدسات المرورية الناتجة عن الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير طريق الفيوم وميدان الرماية.وتمثلت التحويلات في:- القادم من ميدان الرماية ويرغب بالسير باتجاه شارع الملك فيصل والطريق الدائري ومناطق كرداسة، يقوم بالسير يسارًا بإتجاه شارع الشمس بمنطقة حدائق الأهرام القديمة، واستكمال السير بشارع الشمس حتى تقاطعه مع الطريق البطئ بمحور المنصورية، والسير يمينًا بالطريق البطئ بمحور المنصورية حتى فتحة الدوران المستحدثة المؤدية إلى محور المنصورية، ومنه إلى شارع الملك فيصل يمينًا أو استكمال السير في اتجاه الطريق الدائرى ومناطق كرداسة.ورفعت إدارة المرور كفاءة شارع الشمس وتم إزالة أية معوقات مرورية، ومنع الإنتظار بطول الشارع بالكامل على الجانبين لتسهيل الحركة المرورية.كما تم وضع العلامات المروية والإرشادية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية، لإرشاد قائدى المركبات ومنعًا من حدوث أى تكدسات.