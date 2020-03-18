تجديد حبس المتهم بتهريب عملات أثرية من مطار القاهرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء، حبس راكب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتهريب كمية من عقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات و6 عملات ذهبية في مطار القاهرة.وتبين إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران القادمة من باريس اشتبهت الأجهزة الأمنية في أحد الركاب.بتفتيش حقائبه تم العثور على كميات من شرائط عقار الترامادول المخدر مخبأة داخل عبوات غذاء ملكات النحل وعلاج للمعدة، بالإضافة إلى العثور على كمية أخرى مخبأة داخل حذاء بإحدى الحقائب، وعثر على 6 عملات ذهبية داخل مناديل ورقية مخبأة داخل جوانتي أسفل ملابس الراكب بالحقيقة.وأمر ماجد موسى، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على جمال عبدالفتاح، المدير العام والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق.