شقيق ياسمين عبدالعزيز يُثير الجدل من جديد.. طالبها بالزواج

أثار الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين، حالة جدل واسعة مجددًا فى حديثه عن علاقتها بالفنان أحمد العوضي، وطبيعة العلاقة بينهما.وقال في منشور جديد له عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك: "بص يا بني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت علّيا وشتمت فيا وفي عيلتي، الغلط مش عليك الغلط على اللي سابتك تغلط في أهلها كلهم واللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم".وأضاف: "أنا عايز أعرف دلوقتي إنتو إزاي عايشين مع بعض في البيت والشغل بدون صفة ولو في صفة محدش صرح بيها ليه!! أنا بردو اللي بعمل فضايح وهيا دي الأصول!! ماتعلنوا جوازكم، طيب قسمًا بالله أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح.. واللي هيغلط فيا زي الناس اللي فاتت من الزملاء المطبلاتية أنا هاخد حقي بالقانون وأخيرًا للناس المحترمة لو ليك أخت حط نفسك مكاني ؟!".وليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها عن علاقة شقيقته بأحمد العوضي والذي وصفه بأنه يستغلها لأخذ أموالها والشهرة على حسابها، في الوقت الذي وجه له العوضي نفس الاتهام بأنه هو من يستغل شقيقته.