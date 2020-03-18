«عبدالغفار» يكشف مصير امتحانات «الميدترم» حال تأخر عودة الدراسة

طمأن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب بشأن تأجيل الامتحانات النصف فصلية «ميد تيرم»، في ضوء تخوف البعض من عدم احتساب درجاتها، وهو ما يضر بالطالب في نهاية العام.وقال «عبدالغفار»، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مش معقول إننا كوزارة بالتعاون مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات أن نفكر في شيء يضر مصلحة الطالب، فأرجوكم اطمئنوا تمامًا، ميكنش في حد فيكم عنده هاجس هيعمل إيه، لأن تأكدوا إن الصالح للطالب بنراعيه وإحنا بنأخذ القرار».وتابع «عبدالغفار»: «إذا تمت العودة إلى الدراسة وفق القرار عقب أسبوعين، وهناك كليات كان لديها مساحة من الوقت لعقد امتحان الميد تيرم كما هو مخطط، كما أنه يمكن ترحيله أسبوع أو 10 أيام أو أسبوعين، وهذا في مصلحة الطلاب، فسوف يتم عقده، لكن الموضوع طال أكثر من ذلك، وأصبح الوقت لايسمح أو ليس هناك وقت بين امتحان الميد تيرم وامتحان نهاية العام، سوف نتخذ قرار وضعه في نهاية العام ووضع الدرجة التي كانت سيتم احتسابها في نهاية العام».وأشار الوزير إلى انعقاد المجلس الأعلى للجامعات، يوم السبت المقبل؛ لإعطاء الفرصة للمناقشة من أجل الوصول إلى نتيجة لصالح الطالب والأسر وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن ما يحدث هو ظرف استثنائي وغير متوقع، لذا لا يمكن اتخاذ قرارات لأمور غير متوقعة ولا نعلم عنها شيئًا خلال الأسبوع المقبل.