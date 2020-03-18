محافظ البحر الأحمر: سجلنا٢٠ إصابة بـ«كورونا» لأجانب ومخالطين

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن قرار تطبيق العزل الصحي للعاملين في المناطق السياحية لمدة 14 يومًا جاء بناء على تعليمات من وزيرة الصحة.وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «سجلنا 20 إصابة بفيروس كورونا بنطاق المحافظة، من بينهم أجانب ومخالطين»، مشيرا إلى أن قرار العزل ينطبق على العاملين في المنشآت السياحية والفنادق والمطاعم السياحية والبازارات.وأضاف: «لا نستقبل سياحة وافدة خلال المرحلة الجارية كإجراء احترازي وسيتم منع العمالة من الخروج إلا بعد انتهاء فترة العزل»، مؤكدا أن قرار الحجر لا ينطبق على سيارات توريد السلع والمواد التموينية كما روج البعض.