«الديهى» يكشف خطة الإخوان لمحاولة إخراج المجرمين من السجون (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإخوان يعملون وفق أجندة، وكل الإخوان متفقين مع قواعدهم وقنواتهم وصحفهم بالإفراج عن السجناء استغلالًا لوجود فيروس كورونا للحصول على مكاسب.





وأضاف «الديهي»، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «تن»، أن هناك عريضة إخوانية تحاول الضغط على مصر للإفراج عن المساجين مع وجود هاشتاج للمطالبة بالإفراج عن المساجين، قائلًا: «مصر مش بيتضغط عليها، وهذه فرصة يحاول الاخوان استغلالها لإخراج المجرمين، ولا يستطيع الإخوان سوى أن يعيشوا في الأزمات».



