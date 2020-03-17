متحدث الصحة: إجراءات مشددة لمنع انتشار كورونا خارج المنيا والدقهلية ودمياط

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك 30 إصابة جديدة بكورونا اليوم، وجميعهم كانوا مخالطين لحالات سابقة تم اكتشافها والحالات من المصريين، كما أن هناك حالتي وفاة جديدتين لإيطالية ومصري.وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية، أنه تم التوجيه بتشديد الإجراءات الوقائية فى عدد من المحافظات وهي الدقهلية ودمياط والمنيا؛ لأن أعداد المخالطين كثيرة منهم بهذه المحافظات، وتم تشديد إجراءات العزل الذاتى بالمنازل للمواطنين المشتبه بإصابتهم، كما تم تشديد إجراءات التوعية والرش والتطهير لمنع انتشار العدوى خارج تلك المحافظات.وتابع: الأمور لا تسير بالتكهنات كما ذكرت بعض الصحف الأجنبية، ولكن هناك تقصي وتتبع وإجراء اختبارات وتحاليل وإجراءات عزل.