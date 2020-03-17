«الصحافة لِسّه بخير».. نسخ مجانية من «ذا صن» لمواجهة كورونا

أعلنت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن منح الراغبين نسخًا مجانية من أعدادها لمدة 12 أسبوعًا، وذلك تضامنًا مع ما تمر به البلاد من تفشّي فيروس كورونا المستجد.وقالت الصحفية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إنه يمكن لقرائها الحصول على نسخهم مجانا وتوصيلها إلى منازلهم مباشرةً لمدة 12 أسبوعًا.أشارت الصحيفة إلى أنه ما على الراغبين سوى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصحيفة وتسجيل رَمزهم البريدي الذي يرغبون في تلقي الصحف عليه، كما خصّصت الصحيفة رقم هاتف للتواصل عليه من قبل الراغبين في الحصول على نسخ مجانية من أعدادها.