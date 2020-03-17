رابط التسجيل فى صرف دعم الخبز الأردن 2020 عبر موقع تكافل

رابط تسجيل صرف دعم الخبز الأردن

ولكي تتمكنوا من تقديم طلبات دعم الخبر فيجب اتباع الخطوات التاليها منها الدخول بالرقم الوطني ورقم القيد.

وصرح المدير العام لصندوق المعونة الوطنية، عمر المشاقبة، بأن دعم الخبز الأردني سيصل إلى أكثر من مليون أسرة عدد أفراد يتراوح بين 4.5 و5 ملايين أردني، موضحًا أن صرف دعم الخبز سيبدأ صباح يوم السبت 25 أبريل وينتهي في 30 نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن رب الأسرة هو وحده المخول بتقديم طلب استحقاق الدعم.





شروط الحصول على دعم الخبز الاردن 2020



1 - إقامة الأسرة 6 أشهر قبل تقديم الطلب.

2 - ألا يزيد دخل الأسرة على 1000 دينار شهريًا، و500 دينار شهريًا للفرد.

3 - سيكون هناك طلب موحد لجميع أنواع الدعم، فيما تبلغ قيمة دعم الخبز 27 دينارًا أردنيًا للفرد الواحد.

4 - الفئات المعفية من تقديم طلبات دعم الخبز الاردن 2020

5 - منتفعو الصندوق من برامج المعونات الشهرية.

6 - منتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

