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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط التسجيل فى صرف دعم الخبز الأردن 2020 عبر موقع تكافل

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:49 م
التسجيل في صرف دعم
التسجيل في صرف دعم الخبز الأردن
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أعلن مجلس الوزراء الأردني عن صرف دعم نقدي للأسر الأردنية، ودعم الخبز لكل المستفيدين بداية من شهر أبريل القادم، حيث من المقرر أن يصل الدعم إلى أكثر من مليون أسرة أردنية، فيما يبدأ التقديم للحصول على دعم الخبز من يوم 15 مارس وحتى 4 من شهر أبريل القادم.

كما نشرت الحكومة الاردنية رابط تسجيل صرف دعم الخبز الأردن، اليوم الثلاثاء، كما تمت إتاحة رابط تسجيل صرف دعم الخبز الاردن بـ"الرقم الوطني ورقم القيد المدني"، من خلال الدخول إلى موقع برنامج الدعم التكميلي تكافل .

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ويجب اتباع الخطوات الآتية لتمكينك من التسجيل بسهولة من خلال اتباع الخطوات المذكورة أدناه لصرف دعم الخبز 2020 للحصول على دفعة شهر مارس، حيث سيبدأ الحصول على دعم الخبز الأردني النقدي في بداية شهر أبريل القادم لجميع الأسر والأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط، وسيستمر التسجيل عبر موقع تكافل حتى يوم 4 من شهر أبريل القادم بشكل الكتروني، ليحصل كل فرد مستحق على 27 دينار أردني.

رابط تسجيل صرف دعم الخبز الأردن

ولكي تتمكنوا من تقديم طلبات دعم الخبر فيجب اتباع الخطوات التاليها منها الدخول بالرقم الوطني ورقم القيد.
وصرح المدير العام لصندوق المعونة الوطنية، عمر المشاقبة، بأن دعم الخبز الأردني سيصل إلى أكثر من مليون أسرة عدد أفراد يتراوح بين 4.5 و5 ملايين أردني، موضحًا أن صرف دعم الخبز سيبدأ صباح يوم السبت 25 أبريل وينتهي في 30 نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن رب الأسرة هو وحده المخول بتقديم طلب استحقاق الدعم.


شروط الحصول على دعم الخبز الاردن 2020 


1 - إقامة الأسرة 6 أشهر قبل تقديم الطلب.
2 - ألا يزيد دخل الأسرة على 1000 دينار شهريًا، و500 دينار شهريًا للفرد.
3 - سيكون هناك طلب موحد لجميع أنواع الدعم، فيما تبلغ قيمة دعم الخبز 27 دينارًا أردنيًا للفرد الواحد.
4 - الفئات المعفية من تقديم طلبات دعم الخبز الاردن 2020
5 - منتفعو الصندوق من برامج المعونات الشهرية.
6 - منتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.


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