«الوزراء»: تخفيض أسعار الطاقة كان مقررًا قبل «كورونا»

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار تخفيض أسعار الطاقة كان مقررا قبل أزمة فيروس كورونا، من أجل دعم الصناعة، لكن الإسراع يعود لتداعيات كورونا.ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن سعر الطاقة لمصانع الحديد كان 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في سبتمبر 2019، وبالتالي الحكومة خفضت سعر الطاقة للنصف تقريبًا، 4.5 دولار.وأردف: أن تثبيت أسعار الكهرباء للمصانع، خلال 3 لـ5 سنوات، بهدف تشجيع المستثمرين على التصنيع دون تخوف من رفع أسعار الكهرباء.وتابع: "نأمل أن تعود حركة الاقتصاد لطبيعتها على نهاية يونيو"، مشيرًا إلى أن معدل انتشار الفيروس حتى الآن ليس مخيفًا، وهو دليل على أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، جات بنتائج، وكان آخرها قرار إغلاق السينمات والمسارح.