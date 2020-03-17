حبس 3 متهمين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسلام

أمرت نيابة السلام بحبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب الجيرة بمدينة السلام، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين وإرسال تقرير مفصل عنهم.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هما إسلام.ع، تامر.ع، جمال.م عاطلين من طرفي المشاجرة وأقروا بالتشاجر سويًا بسبب خلافات الجيرة وضوضاء يتسببها المتهم الأول والثاني لأهل المتهم الثالث فتطورت المشادة الكلامية فيما بينهم لمشاجرة بالأسلحة البيضاء أسفرت عن إصابة شخصين من طرفي المشاجرة بإصابات بالغة.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب الجيرة بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.